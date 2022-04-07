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【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股

股樓投資 15:35 2022/04/07

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隨著本港確診人數自高位下降，外界憧憬本月社交距離措施或逐步獲得放寬。花旗發表報告，指出重啟經濟是近期值得關注的一個投資主題，地產及零售等多個本地行業有望受惠。該行並同時推薦8隻港股。

【滙豐控股5】滙豐增持內地合營券商 滙豐前海證券股權至9成   詳情請看【下一頁

花旗指出，社交距離措施放寬，商店的營業時間有望回復正常，加上新一輪5000元消費券即將派發，有助催谷本地消下，對經營商場的地產股有利。

花旗推薦經濟重啟受惠股：

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另一方面，在疫情期間暫停營業的銀行有望回復正常辧公時間下，銀行財富產品銷售收入有望復甦。部分銀行股目前的估值，也未全面反映美國加息。此外，疫情降溫也利好保險商的銷售取得復甦，一旦中港日後恢復通關，亦為本地酒店股及澳門博彩股，提供長綫投資價值。

【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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