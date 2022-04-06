【MPF】積金局回應積金評級報告　指計劃成員毋須過份擔心短期波動、切忌捕捉市況

▲ 積金局回應積金評級報告，指計劃成員毋須過份擔心短期波動，切忌捕捉市況。

強積金研究機構積金評級公布3月份強積金表現調查報告，估算460萬名強積金成員，3月份人均損失約超過3,200元，首季則人均損失約16,600元，又指強積金首季度錄得約762億港元虧損，是兩年以來最差的季績。積金局就積金評級公布的3月份強積金表現調查報告發表回應，指計劃成員毋須過份擔心短期波動，切忌捕捉市況。

積金局表示，瞭解強積金計劃成員十分關注強積金的投資表現。在過去21年，投資市場經歷不同的周期，強積金制度一直發揮其作用，為計劃成員的退休儲蓄增值。 積金局稱，留意到不時有機構發表強積金一季甚或一個月的短期表現報告。積金局續指，強積金乃長達三、四十年的長線投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。



積金局又指，強積金計劃成員應定期，如半年或一年，審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素，作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮預設投資策略，即俗稱的「 懶人基金 」。

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