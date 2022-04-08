【理財智慧】踢波拗柴 睇中醫有無得CLAIM?

隨著政府宣佈將於4月下旬將會逐步放寬防疫措施，進入指定處所也需要使用「安心出行」和「疫苗通行證」。不少讀者可能都一段時間停止運動，如果一下子劇烈運動，可能身體不適應，甚至會出現受傷的情況，因此可以在重開前買份意外保險。

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意外保險

意外保險是與醫療保險類似，都是每年購買與實報實銷，但有時意外保險額度可能不足以支付所有費用，其餘的費用便需要投保人自付。但購買一份意外保險首先要留意每個細項可以可保障的金額和次數上限、對於門診是否有保障等。

留意保障範圍

同時，也要留意不同保險公司產品有分嚴重意外和較輕微意外的保險。例如以友邦保險為例，其「自選人身意外保險2」所保障的都是一些意外引起的死亡及斷肢賠償；但「添意保」是較輕微意外的保險，包括意外醫療費用(針灸及跌打、物理治療等)，當然也包括意外引起的死亡及斷肢賠償，因此投保人可以按自己需要投保。

長者意外保險

例如以「添意保」為例，保障期只到76歲，到時費用都不便宜。因為長者隨著機能退化可能發生意外的機會會增加，因此根據「大數原則」保險公司也有推出為長者而設的意外保險，例如蘇黎世保險的「樂在人生」意外保險，可以為長者提供終身續保。

移民是否需要意外保險

雖然現時大多的意外保險都是全球保險，主要都是有一定的年期限制 (例如留學保險及旅遊保險)，如果投保人在投保後移民海外，投保人有責任通知保險公司更改地址。再者，由於意外保險都是逐年購買，投保人甚至可以在當地再買一份「在地」的意外保險。

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記者：陳佳恩