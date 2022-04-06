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【泰加亂局】泰加保險委任詹達堯、余祖德為獨立非執董　終再符合至少3位獨立非執董要求

股市 22:33 2022/04/06

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【泰加亂局】泰加保險委任詹達堯、余祖德為獨立非執董　終再符合至少3位獨立非執董要求

曾為的士保險龍頭的泰加保際 （06161） 宣布，委任詹達堯及余祖德為獨立非執行董事，周三（6日）起生效，意味泰加保際終於符合上市規則所所要求，每名上市發行人的董事會必須至少三名獨立非執行董事。泰加又稱，公司會繼續停牌。

泰加保際過去一年多名執行董事及獨立非執行董事紛紛跳船，今年1月泰加保際更被保監局以涉嫌有投資活動及資金調配違法為由接管，直到2月初泰加宣布，由於時任獨立非執行董事艾秉禮離世，獨立非執董人數一度減至只有1位。

泰加最新公告指，詹達堯已獲委任為董事會審核委員會及風險委員會各自的主席，以及董事會提名委員會及薪酬委員會各自的成員。余祖德則獲委任為董事會提名委員會及薪酬委員會各自的主席，以及董事會審核委員會及風險委員會各自的成員。

據泰加保際簡介，38歲的詹達堯為GEM上市的新維國際獨立非執行董事，曾任職於安永會計師事務所核證及諮詢業務服務部；59歲的余祖德則為廣州君恒稅務師事務所所長及廣東惠建會計師事務所副所長。二人董事袍金同為每年24萬元。

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港股 泰加保險（06161） 安永

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