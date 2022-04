【儲局理事】費城聯儲行長哈克：極關心正處於40年高位的通脹　料有一系列慎重有條理的加息

▲ 費城聯儲銀行行長哈克表示,極關心正處於40年高位的通脹,料儲局有一系列慎重有條理的加息。

再有儲局理事放鷹,今年沒有投票權的費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)表示極為關心通脹,因正處於40年來高位,預期儲局會透過加息及減少資產負債表上持有的債券作回應。

哈克稱通脹極高(inflation is running far too high),而非常大方的財政政策、供應鏈受干擾,以及寬鬆幣策,均已推高升升通脹至遠高於他本人及其儲局同事感到適當的水平,他又擔心通脹預期「起錨」(unmoored)。哈克續指,隨著今年繼續下去,數據逐步演變,預期會有一系列慎重、有條理的加息。

哈克與原本傾向鴿派的美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)周二的言論相似,均偏向鷹派。

布雷納德稱現時美國通脹率非常高、且可能進一步上升,因此需要穩步提高利率並縮小資產負債表。她又指出,為了降低通脹,美聯儲將繼續有條不紊地通過一系列加息來收緊貨幣政策,並在5月會議上開始快速縮減資產負債表。如果通脹及通脹預期指標表明有必要,美聯儲「準備採取更強有力的行動」。

