  • 21°C
香港時間 : 2022406日 (三) 22:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局理事】費城聯儲行長哈克：極關心正處於40年高位的通脹　料有一系列慎重有條理的加息

宏觀解讀 22:29 2022/04/06

分享：

費城聯儲銀行行長哈克表示，極關心正處於40年高位的通脹，料儲局有一系列慎重有條理的加息。

再有儲局理事放鷹，今年沒有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示極為關心通脹，因正處於40年來高位，預期儲局會透過加息及減少資產負債表上持有的債券作回應。

哈克稱通脹極高（inflation is running far too high），而非常大方的財政政策、供應鏈受干擾，以及寬鬆幣策，均已推高升升通脹至遠高於他本人及其儲局同事感到適當的水平，他又擔心通脹預期「起錨」（unmoored）。哈克續指，隨著今年繼續下去，數據逐步演變，預期會有一系列慎重、有條理的加息。

哈克與原本傾向鴿派的美國聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周二的言論相似，均偏向鷹派。

布雷納德稱現時美國通脹率非常高、且可能進一步上升，因此需要穩步提高利率並縮小資產負債表。她又指出，為了降低通脹，美聯儲將繼續有條不紊地通過一系列加息來收緊貨幣政策，並在5月會議上開始快速縮減資產負債表。如果通脹及通脹預期指標表明有必要，美聯儲「準備採取更強有力的行動」。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【儲局理事】美聯儲鴿派布雷納德：繼續有序加息收緊貨幣政策　最快5月快速縮減資產負債表

【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤

【一周前瞻】聚焦聯儲局3月議息紀要　評估加息半厘可能性

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 加息 美國 通脹 美國聯儲局

上一篇文章

【內房股】萬科企業擬回購20億元人民幣A股　首季合同銷售金額按年跌四成

下一篇文章

【美股市況】納指跌逾2%　道指跌250點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】夜期跌214點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股北水+夜期】夜期跌214點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中國87人跌出億萬富豪
【福布斯富豪榜】馬斯克成全球首富、朱克伯格跌出十大　中國87人跌出億萬富豪
【美股市況】納指跌逾2%　道指跌250點（不斷更新）
【美股市況】納指跌逾2%　道指跌250點（不斷更新）
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款