▲ 【電子煙股】思摩爾國際首季經調整純利插55%至5.53億人幣 期內深圳封區影響生產付運

電子煙思摩爾國際 （06969） 發布首季業績簡報，期內溢利及全面收益總額約5.26億元（人民幣，下同），按年跌55.3%；經調整純利約5.53億元，按年跌54.9%。

摩爾國際解釋，溢利下跌是由於深圳部分地區採取更加嚴格的疫情管控措施，對於集團部分工廠的生產運營產生了較大影響，使摩爾國際首季生產和出運計劃受到負面影響，導致收入也受到負面影響。

摩爾國際預期這些響屬於暫時性影響，不會影響全年的生產和出運計劃。另外，摩爾國際根據年初制定的研發計劃和預算，首季研發開支較上年同期有較大增加。摩爾國際認為研發開支的增加有助於集團保持在霧化領域的技術領先優勢，拓寬霧化技術的應用領域，增強長期競爭力。

【ET財智Talk】美國擬加快加息步伐 1個月HIBOR次季或升至0.8厘？（立即收看）

相關文章：

【業績｜電子煙股】中國波頓逆市跌3% 去年多賺57.4%至1.8億元人民幣、不派息

【盈喜盈警】電子煙概念股中國波頓料去年多賺逾25% 股價一年累跌六成

【電子煙】思摩爾擬斥不超過15億元回購近6億股份 股價仍急挫近15%