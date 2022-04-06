【ESG】東方表行參與恩博資本A輪融資

ESG及可持續金融初創公司恩博資本宣布完成2200萬美元A輪融資，總估值相比上輪增加三倍。今輪融資的投資者包括東方表行 （00398） 和一位香港私人投資者。

東方表行集團主席兼董事總經理楊衍傑表示，恩博資本去年迅速增長，將業務對準尚待發展的ESG教育市場，有望帶來巨大增長潛力，東方表行業務倚重全球供應鏈，企業治理、職業健康、減少廢棄和員工安全等ESG風險，對於保持業務可持續發展來說至關重要，而恩博資本富有推動落實ESG的遠見，並能為公司管理層及高管提供執行可持續策略的必要知識。

恩博資本提供ESG教育，其教學課程包括課堂和工作坊，內容包括17個聯合國可持續發展目標，涵蓋氣候、教育、 健康、包容和生物多樣性等關鍵領域。課程獲得香港及亞洲區經認證平台的廣泛認可，其中包括亞洲著名大學的行政培訓學院的證書課程。恩博資本已擴展至香港、新加坡、泰國、印度和阿聯酋。恩博資本由李懷璞、陶懷方及安宇昭於2020年創立。

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