【理財智慧】美國國債「倒掛」 到底預示了什麼?

在上星期，美國五年國庫債券收益較三十年期的收益為高，出現了我們稱為「倒掛」的現象，加上之前也出現兩年期與十年期出現「倒掛」，引起不少投資者的熱議，本文便會以理論去分析今次出現「倒掛」的原因。

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債息「倒掛」

在正常的情況下，不論任何類型的債券，年期愈長的債券收益一定較短年期的債券收益為高。而美國債息一直被視為未來經濟的指標，但如果出現債息「倒掛」即市場認為經濟衰退的情況將會出現。

疫後美國

根據過往的分析，美國每次經濟衰退前也會出現倒掛的情況。但其實參考美國每月的經濟數據，但平均都要12至18個月才會出現衰退的情況。其實美國的經濟也漸漸在疫情後恢復，美國在3月的失業率為3.6%，為疫情大流行的新低，即使其他零售數據也有所上升。

加息與通脹

美國聯儲局在去月宣布加息，成為四年來首次，也預期今年內會再加息六次。由於美國現時因為不同的原因面對嚴重的通脹問題，加息可以增加借貸成本，減少貨幣供應量，達到降低通脤的目標，防止經濟過熱。由於根據現時美國最新公佈的美國消費者物價指數，連續兩個月超過7%，因此預期加息步伐將會加快。

俄烏衝突

俄烏之間的衝突，已經僵持超過一個月，因為俄烏衝突的緣故不少石油和糧食價格都上漲，特別是俄羅斯為石油出口國、烏克蘭為糧食出口國，他們的衝突也對於物價、運輸成本有負面的影響。

對存款利率影響

一般而言，國債的利率必定高於銀行的存款利率，以吸引投資者購買國債。因為如果銀行的存款利率較高，國債的吸引力會下降，對於整個經濟體百害無一利；隨著美國進入加息周期，即銀行的存款利率會上升，預算國債的利率也因為要上升，增加財府和企業融資的成本。

投資宜謹慎

雖然也有專家認為「倒掛」並不是預示美國經濟衰退，但也側面反映投資者對於美國經濟前景的不樂觀。同時，現時環球都仍然面對新冠疫情、俄烏衝突的影響，也相信不是短期內可以解決，因此讀者可以考慮以較保守的方式進行投資。

追棒銀行股

隨著美國進入加息周期，預期香港的銀行也會跟隨，那不少投資者都會考慮將部分資金存放在銀行中，以賺取保守的利息回報；加上香港市面恢復正常，不少銀行的分行都開始營運，對於銀行業也是一個利好消息。

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記者：陳佳恩