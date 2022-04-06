亞洲開發銀行料中國經濟　今明兩年分別增長5%和4.8%

亞洲開發銀行發表《2022年亞洲發展展望》報告，預計今明兩年中國經濟將分別增長5%和4.8%。報告預測今年非食品價格將有所上漲，推高通脹水平，直至明年才會略有緩解，並預計今年居民消費價格上漲2.3%，升幅明顯高於去年的0.9%，主要是新冠疫情尚未結束，持續打壓消費者信心，抑制居民需求的增長。

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此外，報告指今年投資環境有望改善，當中房地產投資或有所回升，雖然房地產貸款限制政策不會取消，但預計會加以調整，以穩定市場和促進復甦。

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記者：張以正