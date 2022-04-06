【俄烏局勢】歐洲理事會主席：遲早會制裁俄石油及天然氣

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel） 周三（6日）表示，歐盟遲早會對俄羅斯的石油和天然氣實施制裁。

米歇爾對歐洲議會說，歐盟正在加強制裁裁，以對俄國施加最大壓力。他認為，歐盟遲早需要對俄羅斯的石油甚至天然氣採取制裁措施。他表示，在基輔郊外小鎮所的平民死亡，俄羅斯軍隊是犯下戰爭罪行，進一步證明俄羅斯殘酷對待烏克蘭人民。

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在歐盟委員會提議，周三宣布針對俄的第五輪制裁，當中禁止從俄羅斯進口煤炭，歐盟委員會主席馮德萊恩稱，這不會是最後一輪，將實施更多制裁措施。

歐盟在能源上極度依賴俄羅斯，據國際能源署（IEA）的數據，去年去年歐盟約40%的天然氣供應來自俄羅斯。

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責任編輯：黃苑筠