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【俄烏局勢】歐洲理事會主席：遲早會制裁俄石油及天然氣

環球政經 20:50 2022/04/06

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歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel） 周三（6日）表示，歐盟遲早會對俄羅斯的石油和天然氣實施制裁。

米歇爾對歐洲議會說，歐盟正在加強制裁裁，以對俄國施加最大壓力。他認為，歐盟遲早需要對俄羅斯的石油甚至天然氣採取制裁措施。他表示，在基輔郊外小鎮所的平民死亡，俄羅斯軍隊是犯下戰爭罪行，進一步證明俄羅斯殘酷對待烏克蘭人民。 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

在歐盟委員會提議，周三宣布針對俄的第五輪制裁，當中禁止從俄羅斯進口煤炭，歐盟委員會主席馮德萊恩稱，這不會是最後一輪，將實施更多制裁措施。

歐盟在能源上極度依賴俄羅斯，據國際能源署（IEA）的數據，去年去年歐盟約40%的天然氣供應來自俄羅斯。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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制裁 馮德萊恩 米歇爾 歐洲理事會 罪行 戰爭 石油 天然氣 經濟

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