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【大行點睇】摩根資產管理許長泰：美債孳息曲線倒掛未必預示經濟衰退

股樓投資 20:24 2022/04/06

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美國2年期及10年期國債孳息率曲線一度倒掛，被市場視為經濟衰退的信號。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，現時兩者之間的關聯比以前少。他指出，國債孳息率受央行各種干預影響，令其對經濟預測的能力下降，現在曲線倒掛只能反映投資者對通脹的預期，未必代表經濟會開始衰退。由於通脹持續，他預期未來3至6個月，債息倒掛情況會持續。聯儲局料下月開始縮減資產負債表，屆時將出售長債，許長泰料將會導致長債息率回升，但長債上升幅度會比短債少，預計債息倒掛情況會持續。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

許長泰出席摩根資產管理第二季度展望媒體交流會時稱，雖然美國通脹高企，但當地勞動力市場和工資升幅強勁，預計能抵消通脹帶來的影響。不過，現時企業營商信心下降，需關注會否影響企業盈利和融資。俄烏戰爭令油價急升，不過，他認為，美國受到的影響會較歐洲少，美國出現滯脹的機會不高。由於歐洲十分依賴俄羅斯能源和食品出口，預計歐洲面對滯脹風險會遠高過美國或亞洲。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

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許長泰又稱，若歐洲進一步加強對俄羅斯制裁，油價有繼續上升風險，不過空間有限。若油價上升到每桶150至200美元，那需求會開始萎縮。這時候，投資與能源相關度較低的行業，例如服務業、金融、科技，以及可以將成本轉嫁給消費者的上游生產行業，可助避險。

中國方面，內地定立今年經濟增長目標為5.5%，不過許長泰認為要達到目標的難度「非常之高」。他稱在疫情爆發之前，要達標已有一定困難，在疫情爆發後，要達標需要中央政府較大力的貨幣政策和財政政策去支持，才能成事。他預計內地會隨時宣布降準，在4月亦很有可能減息。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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