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【大行報告】瑞信：企業去年下半年純利增長僅3%　料中國股市將會復甦、看好三大類股份

股市 20:02 2022/04/06

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瑞信指出，企業去年下半年純利按年增長僅3％，後市看好三大類股份。

業績期已到尾聲，瑞信發表報告指截至4月1日止，該行追蹤的約400間已公佈去年業績的企業（248間為本港上市、100間內地上市、47間美國上市）中，而且業績差過預期的多於勝預期。

瑞信指上述企業去年純利增長是2017年以來最快，惟整體純利按年增長由去年上半年的41%大幅放緩至下半年的3%。當中，非金融股的盈利於去年下半年按年倒退2%，遠遜於去年上半年的76%增長。以行業劃分，零售、消費服務及軟件股下半年均錄虧損，汽車、公用事業、食品及必需零售消費品股，期內亦錄盈利倒退。共約112隻股份去年純利低於預期，多於純利超預期的股份，主要集中在汽車與生產設備兩個板塊。

另外，企業放榜後亦一併下調盈利預測。瑞信發現，約25%企業調整盈利預測，是由於疫情相關因素對生產及需求造成影響，亦有13%企業因通脹推升成本而調整盈利預測。

正面政策與估值不高將支持中國股市

瑞信認為，潛在正面的政策論調，連同投資者預期極低，與估值不高下，中國股市將會復甦，建議投資者聚焦幾大類股份。

首先，是供應限制下的受惠股，包括中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中國神華 （01088） 、海豐國際 （01308） 及中遠海控 （01919）

同時，該行亦認為可留意定價能力強勁與成本轉移能力較高的股份，如紫金礦業 （02899） 、中鋁 （02600） 。此外，該行亦看好新冠疫苗及治療相關股如石藥 （01093） ，因有臨床數據顯示，其產品的潛在安全性及功效良好。

【ET財智Talk】美國擬加快加息步伐　1個月HIBOR次季或升至0.8厘？（立即收看）

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港股 大行報告 受惠股 純利 紫金礦業（02899） 中遠海控（01919） 海豐國際（01308） 中國神華（01088） 中國

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