【第五波疫情】ACCA香港分會向稅務局提兩建議助商界面對疫情　包括延遲提交稅表最後期限

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會提出建議，希望當局延遲提交稅表及其他稅務相關事項的最後期限，和延長居民身份證明書的有效期限。

該公會指第五波新冠疫情嚴峻，上周就此去信稅務局，建議延遲提交稅表（包括印花稅）、購買儲稅券、提出反對及延期申請等的最後期限，由3月下旬至5月底之間，自動延長至6月初，並視乎當時香港情況決定是否需要進一步延長。

航班熔斷、隔離檢疫規定 部分董事無法返港參加董事會會議

公會又指，由於航班熔斷機制安排及強制隔離檢疫規定，部分公司的董事滯留其他地區而無法返回香港參加董事會會議，因而對其申請居民身份證明書有不利影響，即使有關機構在香港保留某些高級管理人員和員工，若董事未能在香港出席董事會會議，局方未必批出居民身份證明書，用作證明其香港居民身份，以申請享受全面性避免雙重課稅協定或安排下的待遇。

公會指，根據內地和香港分別於2016 年3月16日和2016年4月15日協定的行政安排，於特定日曆年向申請人發出的居民身份證明書，可用作證明該申請人該在日曆年和隨後兩個日曆年的香港人身份。因此，公會建議稅務局參考有關安排，與內地當局探討是否可以在疫情下，將居民身份證明書的有效期，延長至兩個連續日曆年之後。同時，有關安排可以延伸至其他相關締約伙伴。

對於新的居民身份證明書申請人，公會建議局方根據申請人在香港行使管理和／或控制權的計劃（例如在香港召開董事會會議及計劃聘用本地高級管理人員和員工等），和申請人是否積極尋求替代方案（例如虛擬會議等）應對來自2019冠狀病毒病的挑戰。

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