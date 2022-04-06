【網絡安全】美德聯手搗破大型暗網Hydra Market　扣押逾1.95億港元

▲ 美國司法部日前宣布，已與德國當局攜手查封全球最知名的非法交易暗網「Hydra Market」，德國聯邦刑事廳（German Federal Criminal Police）更沒收暗網Hydra Market 543枚比特幣，估計金額高達1.95億港元。（法新社圖片）

近年不時有犯罪分子使用暗網（Dark Web）進行非法交易，危害社會安全。美國司法部日前宣布，已與德國當局攜手查封全球最知名的非法交易暗網「Hydra Market」，德國聯邦刑事廳（German Federal Criminal Police）更沒收暗網Hydra Market 543枚比特幣，估計金額高達1.95億港元。

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據路透社報道，暗網Hydra Market為現時全球最大的非法暗網市場之一，用戶主要來自俄語國，主要用作銷售毒品和進行非法商品交易。美國司法部指出，自2015年起Hydra Market的加密貨幣交易額約為52億美元（約407億港元），不法分子從中賺取的傭金超過數千萬美元，佔所有與暗網市場相關的加密貨幣交易量的80%。

為搗破暗網Hydra Market，美國財政部、司法部、聯邦調查局（FBI）聯同德國聯邦刑事警察自去年8月起開始合作。美國財政部宣布，將對Hydra Market及俄羅斯加密貨幣交易所Garantex進行制裁，並凍結其在美國境內管轄下擁有的任何資產，更明言禁止美國公民向Hydra Market或Garantex提供或接受「任何捐款或提供資金、商品或服務」。

起訴俄羅斯男子 兼關閉德國伺服器

美國司法部同時起訴30歲俄羅斯男子Dmitry Olegovich Pavlov，指控其涉嫌成立並管理暗網Hydra Market，讓不法份子能藉此散布大量非法藥物、違禁品及服務，並替這些違法資金進行洗黑錢。

德國聯邦刑警則表示，已關閉Hydra Market在德國伺服器，並沒收價值2,500萬美元（約1.95億港）的比特幣，同時會繼續調查平台上約1,700萬用戶及逾1.9萬個賣家帳號，追查可能涉及的商業及毒品等犯罪。

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責任編輯：黃顯晴

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