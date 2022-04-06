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【滙豐控股5】滙豐增持內地合營券商 滙豐前海證券股權至9成

股樓投資 21:49 2022/04/06

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滙豐(00005)再出手擴張內地業務。旗下全資子公司香港上海匯豐銀行有限公司宣布，已完成其增持中國內地合資證券公司匯豐前海證券39％股權的交易，持股比例會由51％提高至90％。上述股權賣家是其合作夥伴前海金控，對方將在交易完成後繼續持有匯豐前海證券10％的股權。

【內房危機】佳兆業與招商蛇口長城資產 訂立戰略合作協議  詳情請看【下一頁

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，對滙豐前海證券的股權增持體現了公司對於快速發展的中國市場的持續投入，同時也有助於滙豐在這一重要市場擴大業務影響力，繼續為境內外客戶提供專業的金融服務。

【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合  詳情請看【下一頁

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滙豐前海證券於2017年開業，是滙豐在中國內地的投資銀行及證券業務旗艦機構，總部位於粵港澳大灣區的核心城市深圳，在北京和上海設有分公司。

同場加映  【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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亞洲開發銀行料中國經濟　今明兩年分別增長5%和4.8%
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