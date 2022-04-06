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【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠

商業 19:30 2022/04/06

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因應新一輪消費券，KKday將與Style Theory合作推出結合旅遊與時裝的優惠。（受訪者提供圖片）

新加坡過江龍、時裝租借平台Style Theory自2020年進軍香港，去年底更推出服飾租賃服務。該企透露，今年初營業額錄得破記錄增長，因應新一輪消費券，將與KKday合作推出結合旅遊與時裝的優惠。

【支援中小企】香港電訊推出3,200萬支援計劃　免費使用一系列數碼方案

Style Theory代表吳澍基表示：「除了手袋租借服務，（Style Theory）亦於去年底推出服飾租賃服務，反應比預期好，營業額更於今年1月錄得破紀錄3.7倍的環比增長。雖然因為第五波疫情，升幅放緩，但我們仍對前景充滿信心。」

他又指，疫情下品牌更加需要發揮創意及抓緊機會。今次為了握政府發放首期電
子消費券，及將逐步放寬社交距離政策， 品牌夥拍KKday推出KKday x Style Theory「Dresscation時尚之旅」消費券三重賞；預料是次跨界合作能為雙方帶來可觀增長。 

夥KKday推廣　Staycation 28折優惠

由4月7日至5月13日， KKday每日將於官方預訂平台推出一間酒店的快閃Staycation優惠，套票價格低至28折。顧客如成功訂購香港文華東方酒店、香港四季酒店等9間精選5星級酒店住宿之一， 更可享由Style Theory送出的時尚服飾租借體驗1個月，名額共1,000個。

顧客可在Style Theory平台上免費挑選兩盒服飾，每盒可選三件。加入訂單後， 即可 安排上門送貨 ，體驗結束後亦會安排上門回收服飾，享受「Dresscation」之旅 。

【電子消費券】1萬元消費券本周四發放　素食平台「Taste of Veg」料銷售額增2成

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責任編輯：葉泳珊

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