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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：若美元兌日圓升越130　日本央行將會感到「驚慌」

宏觀解讀 19:21 2022/04/06

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【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：若美元兌日圓升越130　日本央行將會感到「驚慌」

日圓持續貶值，美元兌日圓升至近124水平。有「日圓先生」之稱的日本財務省前副大臣榊原英資（Eisuke Sakakibara）表示，如果美元兌日圓升越130，日本央行將會感到「驚慌」。

市場料日央行收緊貨幣政策步伐緩慢

雖然日圓傳統上擔任避風港角色，但自3月以來，日圓已貶值逾5%，主要與市場預期日本央行收緊貨幣政策的步伐，將較其他央行緩慢。

榊原英資指，日圓兌對美元貶值至現水平不是問題，4至5年前美元兌日圓曾跌至介乎120至125，目前日圓下跌源於美元升值，市場亦預期日圓跌勢會持續，部分人開始估計日圓會跌至130水平。

「若日圓跌至130甚至超過130，將會造成部分問題，日本央行也會感到驚慌。」

日本央行行長黑田東彥周二指，現時日圓貶值速度有點快，但央行正密切關注日圓走勢，但重申弱日圓有利日本整體經濟。

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