碧咸大仔婚禮賓客名單曝光 全場眾星雲集

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn本周六（9日），在美國迎娶美國女演員Nicola Peltz。外媒指兩人婚禮賓客名單星光熠熠，不乏娛樂圈知名人士。當中包括英國地獄廚神Gordon Ramsay一家， 有傳Gordon Ramsay更會負責婚禮的食物。而碧咸太太維多利亞所屬的The Spice Girls組合成員，亦會全數到場。

碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族 【下一頁】

碧咸（David Beckham）23歲大仔Brooklyn將於女方豪華莊園中舉行婚禮，據報Brooklyn已簽署婚前協議。英國《鏡報》引述披露的賓客名單報道，出席婚禮人士不乏城中名人。Gordon Ramsay現年22歲的長子Jack Ramsay和Brooklyn是好友，Ramsay一家亦在出席名單中。據報在Brooklyn前年求婚時，他就有意讓Gordon Ramsay負責婚禮餐飲。

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相較Ramsay一家，The Spice Girls成員出席並不令人感到意外。據報所有成員皆會出婚禮，但不簽尚未清楚成員會否在婚禮中表演。其中Mel B上周已公開承認將會出席婚禮。

哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮 【下一頁】

另外，《靚太唔易做》（Desperate Housewives）女星伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）同樣亦是另一個預期會出現名人，伊娃朗歌莉亞自2007年移居洛杉磯後就和碧咸夫婦成為好友，更是碧咸幼女教母。伊娃朗歌莉亞曾表示，維多利亞將協助她選擇婚禮禮服。

現年21歲的樂壇天后麥當娜（Madonna）兒子Rocco Ritchie據報亦會出席婚禮，他從小就是Brooklyn好友，甚至跟隨Brooklyn步伐，到紐約學習攝影，會出席婚禮並不令人感到意外。

準新娘Nicola Peltz與名模Gigi Hadid在青少年時期就已相識，更曾和Gigi Hadid弟弟交往，雖然兩人最終分手，但Nicola Peltz指自己仍然愛著他的家人。

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責任編輯：李俊儀