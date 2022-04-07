【烏克蘭戰爭】阿巴莫域治被制裁無錢出糧 身邊富貴友人拒借錢

俄羅斯財閥、英超球會車路士班主阿巴莫域治因俄烏戰爭被西方國家裁，凍結其資產。美媒報道指，阿巴莫域治正向多位富貴朋友借約100萬美元（780萬港元），以支付員工薪金，但據悉友人態度審慎。

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美媒報導稱，阿巴莫域治（Roman Abramovich）四處向富貴朋友包括《火拼時速》導演Brett Ratner、Rothschilds家族等借錢，希望借約100萬美元（780萬港元）支付員工薪金。據悉阿巴莫域治每周需支付75萬美元（585萬港元）薪金，今次只是受限於制裁，無法提取現金出糧。

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消息人士指，阿巴莫域治身邊朋友對借錢態度審慎，不是聲稱沒有流動資金，便是擔心借錢予阿巴莫域治會觸犯國際法帶來影響，因此借錢失敗。美媒向Brett Ratner查詢借錢事件，但他拒絕評論，亦無法與Rothschilds家族取得聯絡。

外媒統計，阿巴莫域治淨資產為143億美元（1,115億港元） ，因被英國制裁，除非獲得部長或金融制裁執行辦公室 (OFSI)授予的特殊許可證，否則無法出售在英任何資產，包括英超球會車路士，所有現金被凍結、無法出售股票或收受股息。

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責任編輯：郭麗明