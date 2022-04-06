▲ 【中概股回流】許正宇：19家中概股已回流香港 佔美上市中概股市值逾7成

財經事務及庫務局局長許正宇表示，對於希望選擇香港市場的「中概股」發行人，政府亦已做好準備，把握國際金融中心的制度優勢和「一國兩制」下的獨特有利位置，吸納優質「中概股」在港上市，豐富市場選擇，增加市場流動性。

許正宇提到，根據市場資料，目前有超過200隻「中概股」在美國上市，截至2022年三月，有19家「中概股」發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其總市值佔所有於美國上市的「中概股」超過七成。港交所和證監會會繼續根據已優化的上市規則審批有意回流「中概股」的上市申請。

「中概股」發行人已按各自情況訂定最合適的安排

美國通過《外國公司問責法案》，未能滿足審計要求的中概股公司最快2024年需從美國退市，問及政府有否評估有多少中概股公司可能受影響並需轉投香港上市及當局設立應變機制及措施，對有關的中概股公司作出監管，許正宇回應指，香港擁有高度開放和國際化的市場、監管制度與主要市場接軌，提供一個高效率、公開透明的上市平台。

許正宇續稱，自2020年以來，「中概股」發行人已按各自情況訂定最合適的安排。港交所和證監會一直密切留意相關動向，並透過一系列對上市制度的優化，在平衡相關風險和對投資者的保障下，致力吸納優質「中概股」回流。

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