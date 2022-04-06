【WWDC】蘋果全球開發者大會6月舉行 傳聞最強Mac機登場

蘋果年度夏季活動WWDC（全球開發者大會），今年確定將於6月6日至10日舉辦。基於防疫考慮，近年蘋果發布會都改以網上形式舉辦，WWDC22亦不例外。今年活動除了預計蘋果會展示旗下各個作業系統的更新外，傳聞中採用Apple Silicon晶片的Mac Pro或許會有首度亮相，成為活動焦點。

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一如以往，WWDC將會展示蘋果旗下作業系統的最新發展，包括iOS、iPadOS、macOS、watchOS及tvOS，同時提供機會給開發者們接觸Apple工程師，以及學習如何創造突破性的 app與互動體驗的相關技術，預計WWDC22將讓蘋果全球超過3,000萬名開發者深入了解並接觸相關技術和科技。除了Keynote發布會及State of the Union之外，今年的開發者大會將帶來更多的資訊講座、更多頂尖的學習實驗室、更多讓與會者互動交流的數碼會面廳，以及更多的本地化內容。

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除了網上發布會，Apple將會於6月6日在Apple Park為一眾開發者及學生舉辦特別活動，他們將與線上社群一起收看Keynote發布會及State of the Union的影片。此外，Apple亦將連續第3年舉辦Swift Student Challenge，支持熱愛編碼的學生。

傳統上WWDC聚焦於軟件開發，但近年蘋果亦有於WWDC發布新硬件，例如是iMac Pro、iPad Pro、HomePod、Pro Display XDR、Mac Pro等。今年WWDC22甚囂塵土的新產品，首選新一代Mac Pro，預計新機將會配備蘋果歷來最強的Apple Silicon晶片，並採用全新的機身設計。此外，傳聞已久的蘋果AR/VR穿戴式裝置，亦有可能在WWDC22上展示開發預告。

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責任編輯：嚴浩文