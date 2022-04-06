▲ 【HSBC滙豐】滙豐增持滙豐前海證券股權至90% 稱持續投入快速發展中國市場

HSBC滙豐控股 （00005） 旗下香港上海滙豐銀行宣布，已完成其增持中國內地合資證券公司滙豐前海證券39%股權的交易，持股比例會由51%提高至90%。滙豐此次增持的股權購自其合資夥伴前海金控，前海金控將在交易完成後繼續持有滙豐前海證券10%的股權。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，中國資本市場作為全球最重要的資本市場之一，為經濟增長和投資活動提供支持。對滙豐前海證券的增持體現了該行對於快速發展的中國市場的持續投入，同時也有助其在滙豐集團的這一重要市場擴大業務影響力，繼續為境內外客戶提供金融服務。

滙豐前海證券於2017年12月開業，是滙豐在中國內地的投資銀行及證券業務旗艦機構，總部位於深圳，在北京和上海設有分公司。

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