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【支援中小企】香港電訊推出3,200萬支援計劃　免費使用一系列數碼方案

商業 18:50 2022/04/06

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香港電訊宣布推出總值3,200萬元的「撐中小企 疫境智勝」支援計劃。（資料圖片）

第五波疫情對中小企帶來嚴重衝擊，陷入經營困難。香港電訊宣布，推出總值3,200萬元的「撐中小企 疫境智勝」支援計劃，提供一系列免費及無需簽署任何服務承諾期的全方位數碼方案。

【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常

支援計劃包括「智 · 營方案」，可透過短訊（SMS）、 WhatsApp自動推廣及提供客服3個月、免費提供Google商家檔案賬戶建立服務等。電子商貿方面，中小企可免費應用電子商貿方案6個月，包括網上商店、網上預約及網上外賣落單系統。

因應消費券派發，是次的支援計劃亦覆蓋電子支付方案，例如Tap&Go「拍住賞 及 「 快速支付系統 」、豁免智能POS租機費3個月，支援16種電子支付，包括2022年度第一期所有消費券支付工具。

全港中小企可於5月31日或之前，於https://www.hkt-sme.com/support-sme/ 登記以上「撐中小企 疫境智勝」支援計劃或瀏覽其他支援及優惠。

【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售

【電子消費券】1萬元消費券本周四發放　素食平台「Taste of Veg」料銷售額增2成

責任編輯：葉泳珊

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