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【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」

環球社會熱點 18:28 2022/04/06

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烏克蘭及西方國家強烈譴責俄羅斯在烏克蘭布查鎮干犯戰爭罪，西方國家更加強對俄制裁。俄羅斯外長拉夫羅夫周二（5日）反指，西方沒有提供證據、趁俄烏談判取得進展之時，渲染及指控俄軍干犯布查鎮事件，乘機破壞俄烏之間談判。

以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次 【下一頁】

俄羅斯外交部周二發布拉夫羅夫（Sergei Lavrov）講話，拉夫羅夫否認西方國家及基輔指控俄羅斯在布查鎮干犯戰爭罪，並稱有關證據完全是偽造。拉夫羅夫指，在沒有確實證據下，莫斯科相信西方國家趁俄烏上周和談取得進展後，對布查鎮事件加鹽加醋，乘機破壞談判進展。

俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍 【下一頁】

拉夫羅夫續指，此時在布查鎮發現屍體是「挑釁」（provocation），旨在轉移對談判進程的注意力、淡化烏克蘭在土耳其和談後，企圖提出新條件阻礙進度。

他補充指，俄羅斯已準備好與烏克蘭繼續談判，但如果烏國代表繼續拒絕俄方請求，甚至要求俄方履行額外承諾，和談難以有突破。

中國外交部發言人趙立堅說，有關烏克蘭布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，必須查清事件的真相和原委，任何指控都應該基於事實，呼籲得出調查結論之前，各方保持克制，避免無端指責。

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責任編輯：郭麗明

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