【上海疫情】美團現身政府防疫發布會、曾升7%倒跌收場　增派自動配送車、千名員工助上海抗疫

▲ 【上海疫情】美團管理層出席政府防疫發布會 增派自動配送車協助上海抗疫

上海新冠疫情仍未受控，昨日再增19,982宗新冠病毒感染個案。上海政府早上10時舉行疫情防控發布會，外電指，美團 （03690） 副總裁毛方列席參與，或被部分交易員視為上海市政府認同美團社會價值和防疫工作重要性。

美團今早股價低開2%，其後迅速轉升，最多升7%見172.5元，但午後隨大市走弱，收市倒跌1%，收報159.3元，成交60億元。

毛方在會上指，上海本輪疫情以來，美團通過上線社區集單服務、美團社區團餐服務，開通應急幫手服務及科技抗疫等辦法，保物資供應。

為處理市民難買菜，毛方指，旗下「美團買菜」推社區集單服務，優先服務配較多封閉小區的重點區域，指出難買菜主要受分揀能力和配送能力不足。為此，美團買菜從全國各地調配熟練分揀人員近千人支援。

美團安排自動配送車運到上海

美團周三（6日）據報將新一代自動配送車從北京運到上海，該車一次性載重超150公斤，通過無接觸配送，可有效緩解當下上海社區抗疫中最後一公里的配送難問題，讓上海市民更快更安全地收到防疫物資。

美團自動配送車在4月4日上午開始在浦東新區美團買菜康橋路站調試；4月5日正式與美團買菜網站協力為綠洲康城社區居民配送生活物資。美團保供車隊負責人余智表示，這已經是美團自動配送車第七次趕赴一線支持抗疫。

美團買菜網站工作人員會先將訂單放入車廂內，在車門關閉後，車輛將自主行駛至社區內使用者單元樓下，由駐守在樓下的志願者從車內取出，每完成一次配送後，美團都會對車內外進行全面消毒。

美團自動配送車除了為買菜網站提供有效運力外，還會積極配合社區內部的志願者，進行物資配送工作。余智表示，綠洲康城社區目前來回一趟只需要10分鐘，最遠的樓宇至少節省20分鐘配送時間。

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