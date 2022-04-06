【上海疫情】美團增派自動配送車協助上海抗疫　冀加快社區配送生活物資

▲ 【上海疫情】美團增派自動配送車到上海社區配送生活物資 料可節省20分鐘配送時間

上海新冠疫情仍未受控，美團 （03690） 據報將新一代自動配送車從北京運到上海，該車一次性載重超150公斤，通過無接觸配送，可有效緩解當下上海社區抗疫中最後一公里的配送難問題，讓上海市民更快更安全地收到防疫物資。

美團自動配送車在4月4日上午開始在浦東新區美團買菜康橋路站調試；4月5日正式與美團買菜網站協力為綠洲康城社區居民配送生活物資。美團保供車隊負責人余智表示，這已經是美團自動配送車第七次趕赴一線支持抗疫。

美團買菜網站工作人員會先將訂單放入車廂內，在車門關閉後，車輛將自主行駛至社區內使用者單元樓下，由駐守在樓下的志願者從車內取出，每完成一次配送後，美團都會對車內外進行全面消毒。

美團自動配送車除了為買菜網站提供有效運力外，還會積極配合社區內部的志願者，進行物資配送工作。余智表示，綠洲康城社區目前來回一趟只需要10分鐘，最遠的樓宇至少節省20分鐘配送時間。

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