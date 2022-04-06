【二手樓價】鍾情港島新地樓　713萬買筲箕灣譽都一房單位　創屋苑同類單位新高價

第五波疫情見底，樓市重新活躍，個別屋苑更創破頂價成交。美聯物業黎泳傑表示，筲箕灣譽都本月首宗成交，外區上車客鍾情物業質素及發展商品牌，加上銀碼吸引，故斥713萬元承接一個364實呎戶，並創出同類型單位新高價。

黎泳傑指，該行剛促成筲箕灣譽都為中層A室單位，實用面積約為364平方呎，為一房間隔，原業主叫價約718萬元，議價後以約713萬元成交，折合實用呎價約為19,588元。據悉，買家為外區客，鍾情屋苑質素及交通方便，而且為「新地」樓，故打算購入作上車自用。

原業主於2011年6月份以約617萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約96萬元，物業升值約16%。

【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶 開價不到500萬 上車客再花2小時鋤價至478萬成交【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機