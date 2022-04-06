  • 23°C
香港時間 : 2022406日 (三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】鍾情港島新地樓　713萬買筲箕灣譽都一房單位　創屋苑同類單位新高價

股樓投資 18:16 2022/04/06

分享：

第五波疫情見底，樓市重新活躍，個別屋苑更創破頂價成交。美聯物業黎泳傑表示，筲箕灣譽都本月首宗成交，外區上車客鍾情物業質素及發展商品牌，加上銀碼吸引，故斥713萬元承接一個364實呎戶，並創出同類型單位新高價。

黎泳傑指，該行剛促成筲箕灣譽都為中層A室單位，實用面積約為364平方呎，為一房間隔，原業主叫價約718萬元，議價後以約713萬元成交，折合實用呎價約為19,588元。據悉，買家為外區客，鍾情屋苑質素及交通方便，而且為「新地」樓，故打算購入作上車自用。

原業主於2011年6月份以約617萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約96萬元，物業升值約16%。

【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高
2022/04/04
【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
今日
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
今日
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
【二手樓價】「波叔Plan」續推動換樓鏈　買家1148萬入市玖瓏山　上手帳蝕逾120萬離場
今日
【二手樓價】「波叔Plan」續推動換樓鏈　買家1148萬入市玖瓏山　上手帳蝕逾120萬離場

你可能感興趣

【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高
18:59 2022/04/04
【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
今日 16:07
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
今日 16:40
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
私人屋苑 二手市場 譽都 美聯物業 新地 筲箕灣

下一篇文章

【職場調查】調查指港上班族工作快樂指數僅4.5分 愈年輕 下班仍要工作越不快樂 逾千名受訪者因壓力現暴力傾向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款