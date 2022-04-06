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【電子消費券2022】日本城與三大消費券支付平台合作　買滿200元減20元、兼重推「禮券賞不停」

Hot Talk 18:04 2022/04/06

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【電子消費券2022】日本城與三大消費券支付平台合作　買滿200元減20元、兼重推「禮券賞不停」

日本城JHC表示，消費券將於4月7日本周四派發，日本城希望承接消費券為市民帶來的正面支援，推出兩大計劃「全場全單折扣優惠」及「禮券賞不停」。

日本城會聯乘消費券儲值支付工具3大平台，即八達通、WeChat Pay及Alipay HK，合推全場全單折扣優惠。由4月7日起至 8月31日，在日本城旗下任何一間分店購物使用3大平台付款，買滿200元即減20元（享9折）；買滿300 元即減35元（享88折）。

另外，因應上年禮券優惠反應熱烈，日本城禮券今年再推「禮券賞不停」 活動，由4月7日起至4月27日，於日本城購買禮券，買600元禮券送150元、 買1000元禮券送250元，多買多送。 

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