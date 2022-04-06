【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話

▲ 【李家超參選特首】李澤鉅：新特首應要令香港安定繁榮 冀可令香港人可以住好些

政務司司長李家超向特首林鄭月娥請辭，李家超稱，如辭職獲中央批准，會打算準備參加下一任特首選舉。長江集團主席李澤鉅就傳媒查詢對新一任特首看法，李澤鉅表示新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，有安定的社會才能有繁榮的發展。李澤鉅又期望新特首令香港人可以住好些。

李嘉誠當年以「女媧補天」評特首選舉

2017年3月，長和系創辦人、時任長江集團主席李嘉誠在業績發布會被問及特首選舉支持甚麼候選人時，他以「女媧補天」作回應，又指新特首最重要是得到中央信任，有好的溝通關係。

當時市場有傳言指，李嘉誠支持的是另一特首候選人曾俊華，李嘉誠「女媧補天」說法，令外界視為他支持林鄭月娥的說法，他當時稱：

如果有男媧補天，我可以答你，但神話是女媧補青天嘛

李嘉誠：特首人選有兩個原則

李嘉誠當時表示，「香港未來5年不能再學過去5年，我們希望有個新局面，一方面得到中央支持，一方面香港能夠自力更生，紮紮實實發揮香港人的力量。」他認為，特首人選有兩個原則，包括好好落實一國兩制以及法治。

至於他的長子李澤鉅及幼子李澤楷會投票給誰，李嘉誠笑言：「他們都超過50歲，自己會有主意。」

李澤鉅冀助香港市民「住好啲」

李澤鉅3月在長實 （01113） 業績發布會時表示，香港人的居住面積在全球「出名細」，希望長實可以幫忙建屋，助香港市民「住好啲」。

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