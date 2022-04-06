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【二手樓價】「波叔Plan」續推動換樓鏈　買家1148萬入市玖瓏山　上手帳蝕逾120萬離場

股樓投資 17:44 2022/04/06

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政府最新放寬按保，1,200萬元以下物業可承造最高八成按揭，令大批換樓客受惠，以更低首期入市。美聯物業蔣雲軒表示，「波叔Plan」刺激換樓客入市，日前玖瓏山一宗二手成交，買家以1,148萬元承接中層三房套單位，原業主持貨逾9年，轉手帳面蝕逾120萬元。

成交單位為玖瓏山月瓏閣1座中層D室，實用面積約944平方呎，3房套連工人套間隔，享泳池景。蔣雲軒表示，買家為外區用家，因政府放寬按保樓價上限，故物色心儀單位換樓。玖瓏山鄰近環境舒適，上址景觀不俗，內櫳企理，而且呎價相宜，考慮後決定承接。原業主去年中開始放盤，雙方經數度議價後以1,148萬元成交，折合實用呎價約12,161元。

據了解，原業主於2015年1月以約1,275.6萬元購入上址，轉手帳面蝕約127.6萬元。

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撰文 : 謝昕蕎

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