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【HSBC滙豐】滙豐向亞洲私人銀行客戶推元宇宙投資組合　投資範疇包括基礎設施、計算、虛擬化等

股市 17:40 2022/04/06

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【HSBC滙豐】滙豐向亞洲私人銀行客戶推元宇宙投資組合　投資範疇包括基礎設施、計算、虛擬化等

HSBC滙豐控股 （00005） 宣布，該行的環球私人銀行推出了一個全權管理的投資組合，為其在香港和新加坡的富有客戶捕捉元宇宙的投資機會。

滙豐指，其資產管理部門管理的「Metaverse Discretionary Strategy」投資組合將專注於在元宇宙生態系統內投資，涉及五個部分，包括基礎設施、計算、虛擬化、體驗和發現，以及界面。該行指，其全權委託投資組合是為其在香港和新加坡的高淨值和超高淨值專業投資者及認可投資者客戶設計的。

滙豐銀行亞太區投資和財富解決方案的全權委託和基金區域主管Lina Lim表示，元宇宙生態系統雖仍處於早期階段，但正迅速發展，隨着不同背景和規模的公司蜂擁進入該生態系統，該行在這領域看到了許多令人興奮的機會。

滙豐：料元宇宙2024年全球達8000億美元規模

倫敦滙豐資產管理公司投資組合經理Nicholas Dowell表示，許多人認為元宇宙是互聯網發展的下一個階段，「它對我們日常生活的影響，預計會像我們在1990年代初看到的那樣具有影響力」，該行看到這個增強的行業，有很多潛在的上升空間，估計到2024年在全球達到8000億美元規模，隨着愈來愈多的投資者希望投資於愈來愈多的在元宇宙系統中發揮基礎作用的公司，該行相信現在是探索這些投資機會的好時機。

元宇宙融合了數字技術的各個方面，包括視頻會議、Minecraft或Roblox等遊戲、加密貨幣、電子郵件、虛擬現實、社交媒體和直播。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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港股 滙豐控股（00005） 元宇宙

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