【烏克蘭戰爭】以色列與印度同譴責布查事件 俄烏戰爭以來首次

烏克蘭收復首都附近地區後，指控俄羅斯軍曾經屠殺平民，俄方持續否認。以色列及印度亦首次就事件，向俄羅斯發出譴責，以色列更形容布查事件屬戰爭罪，印度則支持展開調查。

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印度常駐聯合國代表T.S. Tirumurti稱布查事件使人「非常不安」，明確譴責有大批平民死亡的事件，支持公開調查事件。Tirumurti表示，烏克蘭的情況自聯合國安理會上次會議後一直未有明顯改善，而且包括人道狀況在內的情況持續惡化。

印度反對派議員Manish Tewari同日亦表示，俄羅斯一直是印度值得信賴的朋友，亦是長期盟友，在印度最困難的時期提供援助，但當朋友做錯事，印度亦應該告知。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）在社交平台Twitter重申，是次為一個大國毫無道理地入侵較小的鄰國。他表示，來自烏克蘭的照片及證詞令人震驚，俄羅斯軍隊對手無寸鐵的平民犯下戰爭罪行，強烈譴責相關罪行。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）亦在講話中表示，對圖片呈現的畫面感到震驚，並指以色列正盡力向烏克蘭民眾提供協助，但未譴責俄羅斯。

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俄烏戰爭爆發後，印度政府未曾發表聲明譴責俄羅斯侵略，印度總理莫迪（Narendra Modi）僅呼籲停止暴力。印度亦對聯合國就譴責俄羅斯各項決議，投下棄權票，堅持俄烏雙方應進行和平談判，將重點放在外交對話上。

以色列是少數仍和俄羅斯及烏克蘭保持良好外交關係的國家之一，外媒分析指以色列希望得俄羅斯支持，打擊敘利亞及伊朗。以色列立場是默認支持國際制裁，但對烏克蘭僅提供人道主義援助。烏克蘭總統澤連斯（Volodymyr Zelensky）在以色列國會發表視像講話期間批評，該國未有採取更多措施協助烏克蘭。

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責任編輯：李俊儀