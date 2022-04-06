【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常

▲ 濟州島現計劃重啟國際旅客入境免簽證的安排。（法新社圖片）

在新冠肺炎爆發前，南韓的濟州島亦是港人的熱門旅遊地。濟州島現計劃重啟國際旅客入境免簽證的安排，看來港人很快又可再到濟州島旅遊。

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據南韓傳媒報道，自2020年2月起，因應疫情爆發，濟州島暫停國際旅客入境30天的免簽證計劃，同時亦暫停所有前往濟州國際機場的國際航班。

不過近日，濟州政府已與有關部門聯絡，商討恢復國際免簽證的安排。當地企業及旅遊業界亦游說政黨及政府部門，以撤銷疫情期間的入境限制。

將恢復國際航班

事實上，南韓亦已逐步放寬防疫措施，包括已接種疫苗入境不用隔離。包括濟州在內，部分機場的航班往來將會恢復正常。濟州旅遊部門指，為迎接疫後旅客，當地將會按最新趨勢研發產品，重啟免簽證安排，以及逐步恢復國際航班。

▲ 當地政府亦正籌備宣傳計劃，推廣當地的旅遊景點。（濟州旅遊局圖片）

特別是濟州正準備推出新措施，吸引包機前往其機場，並爭取與其他地方的直航。同時，當地政府亦正籌備宣傳計劃，推廣當地的旅遊景點及文化，包括環島步行徑「偶來小路」及海女。

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責任編輯：葉泳珊