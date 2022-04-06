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Will Smith禍不單行 情敵將出書爆佢老婆外遇經歷

環球社會熱點 17:38 2022/04/06

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奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）在奧斯卡頒獎禮上掌摑開其妻子玩笑的Chris Rock，引發輿論批評，多項演藝工作遭叫停。韋史密夫更禍不單行，美國男歌手August Alsina據報將出書大爆韋史密夫妻子與其出軌的經歷。

英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人 【下一頁】

韋史密夫於1997年與第二任妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）結婚，婚後育有一子一女，夫妻一直表現恩愛。

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但珍達碧姬兩年前上電視節目時承認，她和丈夫分居期間曾與兒子朋友August Alsina有一段婚外情。由於珍達碧姬較August年長21歲，外界曾形容這段關係為母子戀。

英媒《太陽報》周二（5日）報道，韋史密夫於奧斯卡頒獎禮護妻掌摑Chris Rock事件發生後，多間出版商都爭相聯絡August這個話題人物。

《太陽報》引述消息人士指，August正準備簽署一份價值高達6位數字的合約出書，新書內容將詳細說明他與珍達碧姬的關係。

據悉，August一直堅稱他與珍達碧姬的關係獲韋史密夫祝福，但韋史密夫夫婦否認這一點。

而August料會於書中大談他當年和珍達碧姬相處的經歷，更提到當韋史密夫外出拍戲時，自己怎樣在韋史密夫名下的住宅打發時間。

Will Smith首奪奧斯卡影帝 台上衝突反成焦點 【下一頁】

除了談到他與珍達碧姬的戀情之外，August更有意披露當事件曝光後的後果，以及對其演藝生涯有何影響。

《太陽報指》有幾間出版商都在出價請August出書，但August知道很多人對這段故事有興趣，因此正待價而沽。

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責任編輯：鄭錦玲

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