【影音串流】YouTube計劃加入Podcast專頁 將進一步改善使用體驗及上傳機制

Podcast又被稱為網路廣播，在外國已經流行了一段時間，而YouTube近年來亦積極開拓Podcast內容，更有消息指他們計劃在未來加入Podcast專頁，讓用戶可以更集中收聽Podcast。

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有外媒近日得到一份 YouTube 內部簡報，其中顯示YouTube目前正準備在平台中加入Podcast專頁。該份簡報內有一個名為「展望未來」部分，裡面提及YouTube希望讓上傳機制更簡單，並加入youtube.com/podcasts專頁，讓Podcast內容可以用更合適方式列出。此外更會有為音頻內容創作者而設的分析工具，協助他們了解其內容的表現數據，甚至整合數據至行業標準，例如 Nielsen、Podtrac 和 Chartable 等。

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早前YouTube已經提供高達30萬美元（23.4萬元）獎金鼓勵著名Podcaster使用其平台，並聘用Kai Chuk擔當其Podcast與次世代媒體主管，如無意外，相信Podcast將會是Youtube未來重點發展的業務之一。

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記者：鄭日棱