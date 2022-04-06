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【內房危機】貝萊德等機構投資者3月減持內房垃圾債　屬數月以來首次

股市 17:30 2022/04/06

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【內房危機】貝萊德等機構投資者3月減持內房垃圾債　屬數月以來首次

有外電指，作為內房垃圾債券最大投資者的資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）出手減持，是近數月以來首次。彭博數據顯示，貝萊德在去年11月初至2月底期間增持37億美元面值的內房垃圾債後，公開申報其在3月份削減約3.7億美元的敞口，貝萊德手上的內房美元債面值回落至低於50億美元。

彭博分析指，此舉突顯出即使是內房債券的長期支持者或正在失去逢低吸納的熱情，儘管內地當局承諾提供更廣泛的房地產支持措施，帶動內房債在內的垃圾級別美元債券從3月中旬開始出現反彈，但上季仍下跌約18.6%，創下十多年來最嚴重的跌幅。

瑞銀：中國高收益債上月資金外流 摩通：投資者信心回升 資本才會回歸

瑞銀集團亞太固定收益主管Hayden Briscoe稱，自去年6月以來，亞洲最大20家資產管理公司的資金一直增加流入債市，但在3月份出現反轉。Briscoe指出，中國的高收益債券與世界其他地區一樣出現資金外流情況。

摩根大通資產管理部門高級固定收益專家 Swa Wu稱，中國高收益債券的觀察重點是投資者信心，而非基本面。只有投資者信心升高時，資本才會回歸，屆時才會考慮增加頭寸。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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港股 美股 債券 瑞銀 垃圾債券 美元 貝萊德（BlackRock，美：BLK）

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【ET講股通】孫運喜：輪流撐（附time code）（第二版︰加入文字內容）

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