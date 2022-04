▲ 【電子消費券2022】海港城推多項消費券優惠 最多可賺取1.5萬元優惠券、享2小時免費泊車

第一期5000元電子消費券即將發放,九龍倉置業 (01997) 旗下海港城推出多項消費券優惠。海港城全場超過60個商戶及餐廳推消費優惠及獎賞回贈,如精選商品低至64折、現金折扣2,000元及體驗套裝等,當中涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。

即日起,顧客只要於海港城同日滿指定金額,即可參加海港城REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞,逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞,最多可賺取15,000元優惠券! 優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用,享購物低至67折及餐飲半價優惠。

顧客於場內除了可參與全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞,更可參與消費優惠活動「TODAY BEST OFFER」,每日送上限時限量快閃驚喜優惠,當中包括買一送一、低至一折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼,即可獲得當日精選優惠詳情,即掃即享。每個優惠限時1天,數量有限,售完即止。

此外,顧客以指定電子付款方式即日單一消費每滿100元,平日可享2小時免費泊車 (最多6小時);週末及假日亦可享1小時免費泊車 (最多3小時)。

