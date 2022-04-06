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【電子消費券2022】海港城推多項消費券優惠　最多可賺取1.5萬元優惠券、享2小時免費泊車

Hot Talk 17:26 2022/04/06

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【電子消費券2022】海港城推多項消費券優惠　最多可賺取1.5萬元優惠券、享2小時免費泊車

第一期5000元電子消費券即將發放，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城推出多項消費券優惠。海港城全場超過60個商戶及餐廳推消費優惠及獎賞回贈，如精選商品低至64折、現金折扣2,000元及體驗套裝等，當中涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。

即日起，顧客只要於海港城同日滿指定金額，即可參加海港城REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取15,000元優惠券！ 優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，享購物低至67折及餐飲半價優惠。

顧客於場內除了可參與全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，更可參與消費優惠活動「TODAY BEST OFFER」，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，即掃即享。每個優惠限時1天，數量有限，售完即止。

此外，顧客以指定電子付款方式即日單一消費每滿100元，平日可享2小時免費泊車 （最多6小時）；週末及假日亦可享1小時免費泊車  （最多3小時）。

更多1萬元消費券消息

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：【電子消費券2022】希慎利園區推消費禮遇　Lee Gardens會員電子消費可獲最高600元優惠禮券

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