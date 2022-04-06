【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題

新一輪消費券計劃將於4月7日向約630萬名合資格市民發放。然而有不少市民對於今次的消費券的細節仍然存有疑問，例如八達通領取細節，帳戶失效或遺失如何處理等，本文將一次釐清常見問題。

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1. 帳戶失效或遺失的處理

對於之前登記的儲值支付工具帳戶已確定失效的市民，政府表示有關人士須要在3月25日或之前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，根據財經事務及庫務局資料顯示，截至3月25日，只有9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。未能趕及在限期前更新帳戶資料的市民亦無須擔心，可以繼續按程序進行辦理手續，只是收到消費券的時間可能稍稍延遲。

2. 各大營辦商查詢電話

支付寶香港 (電話: 2245 3201)

八達通 (電話: 2969 5500)

Tap&Go「拍住賞」 (電話: 2888 0000)

WeChat Pay HK (電話: 3929 1666)

3. 外地居住人士亦可受惠

對於因疫情暫時未能回港的外地居住人士，政府表示若相關人士於去年已經成功登記消費券計劃，而其登記的儲值支付工具帳戶並無失效(包括沒有退回或遺失有關八達通卡)，便毋須辦理任何手續，可直接透過該帳戶收取相關消費券。廣東計劃及福建計劃的受惠人則採用與去年一樣的安排，他們除了可在回港期間於本地商戶 使用消費券外，亦可在內地利用消費券光顧本港商戶 的網店。

4. 八達通卡人士注意事項

因應八達通使用的技術與其他電子錢包不同，儲值限額最高為為3,000元，因此政府將會沿用上一輪消費券計劃的安排，用八達通卡收取消費券的市民將被加入入「合資格消費」的要求。本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖都屬於「合資格消費」範疇，而政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、個人對個人支付、兌換現金等則不適用。

使用八達通的市民，可在 4 月獲發放 4,000 元的消費券。當其「合資格消費」累積總額達到4,000元，便可在達標後下個月 16 日（最早6月16日，最遲11月16日）開始拍卡領取餘下1,000元消費券。領取兩期消費券期限均為12月31日，詳情見下圖。

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記者：鄭日棱