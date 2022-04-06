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【NFT】Visa推出創作者計劃　助創意產業拓展NFT業務

科技 18:30 2022/04/06

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Visa今（6日）宣布推出為期一年的「Visa 創作者計劃（Visa Creator Program）」，支援數碼世代中的藝術家、音樂人、時裝設計師、影視專業人才，協助他們深入了解NFT商務背後的科技及平台運作方式。（官網圖片）

NFT（非同質化代幣）近年成為藝術界新寵，為了助創作者能透過NFT創造收入及拓展個人業務發展，Visa今（6日）宣布推出為期一年的「Visa 創作者計劃（Visa Creator Program）」，支援數碼世代中的藝術家、音樂人、時裝設計師、影視專業人才，協助他們深入了解NFT商務背後的科技及平台運作方式。若有意參與的創作者，需於5月11日或之前報名登記。

【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創

【NFT】黑客入侵NFT遊戲Axie Infinity　盜取46億港元

Visa加密部門主管Cuy Sheffield表示，NFT對未來商貿、零售和社交媒體有一定影響力，希望能藉此計劃，幫助新興小微型企業，開拓全新的數碼商業渠道。是次計劃主要針對藝術、音樂、時裝和影視行業的創作者，協助他們能將NFT技術融入自家商業模式。Visa表示，即使是新手或已發行多項作品的創作者，都可以申請加入該計劃。

經甄選而成功加入計劃的參與者，不但會獲得相關技術和產品指導，例如學習評估不同區塊鏈底層網絡、智能合約、NFT市場等相關專業課題外，亦有與Visa客户和其他NFT創作者建立聯繫的機會，同時更可跟Web3行業領袖交流。除此之外，參與者還將獲得一筆一次性津貼，幫助啟動公司下一階段的商業計劃。

【烏克蘭NFT】烏克蘭將開設NFT博物館　推出54個NFT記錄戰爭事件

責任編輯：黃顯晴

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