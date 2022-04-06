Ikea逾29萬投資太陽能 冀在德國及西班牙實現碳中和

國際社會近年愈來愈重視環保，不少企業亦設法減少碳排放。全球最大家具品牌宜家家居（Ikea）表示，已在德國及西班牙太陽能投資項目中斥資3.4億歐元（約29.04億港元）。Ikea發表聲明表示，項目預計太陽能產量可足夠兩國Ikea店舖及倉庫使用，令集團實現碳中和。

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Ikea周三（6日）發表聲明表示，其母公司Ingka Group正與德國開發商Enerpar合作，發展9個位於德國及西班牙的太陽能園區項目，推動可再生能源發展。Ikea指，項目總共可生產440兆瓦（megawatt）電力，其中德國的4個項目佔300兆瓦，而西班牙的5個項目則佔140兆瓦。

Ikea預料，項目產量足夠兩國所有Ikea商店及倉庫使用，令Ingka集團營運上實現碳中和。Ingka集團投資管理總監Krister Mattsson表示，很高興能宣布是次重要措施，透過自身太陽能公園及風力發電場，希望能向整個Ikea產業鏈及其他地方提供可再生能源。

聲明同時透露，相關項目仍出於早期階段，預料今年底會開始建設，並在明年完工，工程為期約半年。

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責任編輯：李俊儀