  • 23°C
香港時間 : 2022406日 (三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Ikea逾29萬投資太陽能 冀在德國及西班牙實現碳中和

環球社會熱點 18:06 2022/04/06

分享：

國際社會近年愈來愈重視環保，不少企業亦設法減少碳排放。全球最大家具品牌宜家家居（Ikea）表示，已在德國及西班牙太陽能投資項目中斥資3.4億歐元（約29.04億港元）。Ikea發表聲明表示，項目預計太陽能產量可足夠兩國Ikea店舖及倉庫使用，令集團實現碳中和。

聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度 【下一頁】

白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億 【下一頁】

Ikea周三（6日）發表聲明表示，其母公司Ingka Group正與德國開發商Enerpar合作，發展9個位於德國及西班牙的太陽能園區項目，推動可再生能源發展。Ikea指，項目總共可生產440兆瓦（megawatt）電力，其中德國的4個項目佔300兆瓦，而西班牙的5個項目則佔140兆瓦。

Ikea預料，項目產量足夠兩國所有Ikea商店及倉庫使用，令Ingka集團營運上實現碳中和。Ingka集團投資管理總監Krister Mattsson表示，很高興能宣布是次重要措施，透過自身太陽能公園及風力發電場，希望能向整個Ikea產業鏈及其他地方提供可再生能源。

聲明同時透露，相關項目仍出於早期階段，預料今年底會開始建設，並在明年完工，工程為期約半年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度
2022/04/05
聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度
白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億
2022/04/04
白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億
澳洲列東岸樹熊為瀕危物種 過去20年數量急跌
2022/02/11
澳洲列東岸樹熊為瀕危物種 過去20年數量急跌
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
2022/01/11
土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火
南澳擬明年3月「再走塑」 禁即棄咖啡杯及外賣餐盒
2021/12/06
南澳擬明年3月「再走塑」 禁即棄咖啡杯及外賣餐盒

你可能感興趣

聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度
12:31 2022/04/05
聯合國氣候報告：立即深度減排 否則全球恐升溫逾3度
白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億
17:04 2022/04/04
白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億
澳洲列東岸樹熊為瀕危物種 過去20年數量急跌
18:08 2022/02/11
澳洲列東岸樹熊為瀕危物種 過去20年數量急跌
環保措施 碳中和 新能源 IKEA 電力 太陽能 綠色投資 西班牙 德國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

泰國廉航愚人節開玩笑惹禍 被指侮辱泰王最高判15年
泰國廉航愚人節開玩笑惹禍 被指侮辱泰王最高判15年
【烏克蘭戰爭】外媒用衛星圖反駁俄方 佔領布查期間街道已見屍體
【烏克蘭戰爭】外媒用衛星圖反駁俄方 佔領布查期間街道已見屍體
【英國疫情】擴大感染症狀列表 新增9項
【英國疫情】擴大感染症狀列表 新增9項
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
【烏克蘭戰爭】美國禁俄提取資金償還債券 逾46億主權債到期
【烏克蘭戰爭】美國禁俄提取資金償還債券 逾46億主權債到期
【烏克蘭戰爭】普京兩女或被制裁 澤連斯基有意「以色列模式」（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京兩女或被制裁 澤連斯基有意「以色列模式」（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款