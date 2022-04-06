▲ 【虛擬資產】新加坡要求海外營運的加密貨幣服務商必須領牌 確保反洗錢及打擊恐怖主義融資合規

有外電指，亞太區加密貨幣交易所集中地之一的新加坡已通過了《金融服務和市場法案》，收緊對虛擬資產服務供應商監管，新立法將要求僅在海外開展業務、但在新加坡註冊的虛擬資產服務商也須獲得牌照，此前此類公司不受反洗錢（AML）和打擊恐怖分子資金籌集的相關監管。

新加坡雖然歡迎加密貨幣技術，並在中國等其他國家選擇徹底禁止時啟動監管該行業的框架。但近期新加坡收緊虛擬資產服務的監管力度，此前新加坡金管局發表指引，禁止加密貨幣公司向公眾推廣其服務，突顯新加坡的謹慎態度。

《金融服務和市場法案》中的其他關鍵項目，包括1）賦予新加坡金管局更大的權力，可禁止被認為不適合在金融行業擔任關鍵角色、活動和職能的人士，包括提供支付服務和進行風險管理的人士；2）如果金融機構遭受網絡攻擊或服務中斷，將對其處以更高的最高罰款 100 萬新元（577萬港元）。

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