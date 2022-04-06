【供應鏈危機】拜登宣佈實施「貨運行動計劃」　解決美國供應鏈危機及貨車司機短缺

▲ 美國總統拜登近日宣佈了一項「貨運行動計劃」（Trucking Action Plan），旨在解決美國供應鏈危機中貨車司機短缺的問題。（法新社圖片）

美國總統拜登正力舒緩國內的貨車司機短缺難題，他近日宣佈了一項「貨運行動計劃」（Trucking Action Plan），旨在解決美國供應鏈危機中貨車司機短缺的問題。

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拜登對當天到白宮出席該活動的貨車司機表示：「美國經濟和就業數據顯示，我們已經從疫情反彈階段，逐漸過渡到平穩狀態，我們正在建設一個強大的經濟，這關係到在座諸位，因為是你們讓美國經濟真正運轉起來。」

民眾更願意消費在大眾商品

拜登表示，疫情讓全球各地的工廠和運輸延誤，在經濟開始復甦後，美國民眾更願意進行大眾商品的消費，而不是將錢花在餐廳或者度假上，這也進一步加劇了商品價格的上漲和物流的延誤，因此，貨運量佔全美約70%的貨車行業也就顯得尤為重要。

拜登指出，「我們需要一切可以利用的工具，來解決這個問題，而最好的辦法就是投資那些讓供應鏈運轉起來的人。」

鼓勵退伍軍人加入行業

拜登當天宣傳的「貨運行動計劃」其實是去年底由美國交通部（United States Department of Transportation，DOT）和勞工部（US Department of Labor）聯合啓動的規劃而來。

該計劃包括4個部分的內容：縮短商業貨車司機獲得駕照的時間、縮短公司培訓學徒貨車司機項目的時間、鼓勵退伍軍人在內更多的勞動力加入貨車司機行業，以及為少數族裔和女性貨車司機提供相關援助等。

拜登指出，兩黨基建計劃包括對道路和橋梁的投資，而這也意味著美國貨車行業會有美好的未來。「我們的國家比任何時候都需要你們。所以，我們會一直對你們和你們的家庭進行投資。」拜登表示。

白宮在一份聲明中指出，2021年是自1994年以來貨車行業就業情況最好的一年。「在拜登就任初期，美國的貨車行業流失了3萬多個工作機會，而目前貨車行業新增了3.5萬個工作機會」。

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責任編輯：李智美