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【烏克蘭戰爭】俄新兵疑手持二戰步槍作戰 傳招60歲老兵參軍

環球社會熱點 17:09 2022/04/06

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俄羅斯烏克蘭戰爭持續逾一個月，西方國家多方面制裁俄羅斯，使俄國資金及物資面臨沉重壓力。外媒報道指，俄羅斯派遣新兵前往烏東頓巴斯地區作戰，被發現手持二戰時採用的步槍。據悉，俄羅斯正招募志願者參軍，甚至招募60歲以下的退役士兵。

普京指西方制裁俄 恐釀糧食危機 【下一頁】

《路透社》報道指，俄羅斯派駐頓巴斯地區作戰的新兵，獲發的是1880年代開發的莫辛手動步槍，而且早在多年前已停產，估計是克里姆林宮二戰時期的武器庫存。此外，社交媒體有未經證實的圖片及影片亦顯示，俄軍正使用舊式武器與烏克蘭作戰。

捷克向烏提供坦克 為歐盟首國 【下一頁】

俄羅斯於上周五（1日）開始春季徵兵，目標招募13.4萬男子參與為期一年軍事任務，當地法律規定，所有18至27歲男性都必須服兵役一年。官員強調，新兵不會被派往前線或戰爭熱點。

有英媒引述俄羅斯媒體指，俄軍在兩個西伯利亞地區城市招募志願者參軍，擴大後備軍隊及替補戰爭損失，更將入伍門檻降低，呼籲只要未滿60歲的退役士兵都可以參軍。

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責任編輯：郭麗明

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