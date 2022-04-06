香港電訊推「撐中小企 疫境智勝」 送出3200萬支援計劃助中小企跨越困境

現時香港經濟面對一波又一波的疫情所帶來的影響，不少企業，特別是中小企面臨業務沉重打擊及前所未有的經營困難。香港電訊（06823）一直支持中小企，提供超過50款數碼方案協助解決營運需要，今天（6日）宣布推出3,200萬元之「撐中小企 疫境智勝」支援計劃，為中小企提供一系列免費及無需簽署任何服務承諾期的全方位數碼方案。加上4、5月的消費商機即將來臨，中小企亦可藉此機會作好部署，利用科技促成更多銷售，讓他們可快速復元，掌握商機。

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「撐中小企 疫境智勝」支援計劃 (免費及無需簽署任何服務承諾期) 包括：

數碼宣傳增加客源 - 讓中小企開拓更多銷售渠道

免費提供智·營方案，透過短訊（SMS）、WhatsApp 自動推廣及提供客服 3 個月

免費提供網上黃頁 yp.com.hk 搜尋推廣服務 12 個月

免費提供 Google 商家檔案賬戶建立服務

電子商貿 網上營銷 - 靈活變陣無阻營運

免費應用電子商貿方案 6 個月包括網上商店、網上預約及網上外賣落單系統

免費 Business Anywhere 服務 6 個月，透過香港電訊「2」字頭商業電話與手機 應用程式連繫，中小企就算外出或在家工作，都可利用商業電話號碼，緊貼處理客 人的查詢

支付平台– 配套齊全為復業作好準備

Tap & Go「拍住賞」 1及「快速支付系統」（轉數快）0%交易費 2

豁免智能 POS 租機費 (支援 16 種電子支付，包括 2022 年度第一期所有消費券支 付工具) 3 個月 商用 Now TV

免費享用 3 個月商用 Now TV 多條主要頻道，包括 Now 新聞台，Now 財經台及 Now 668 賽馬台等，時刻緊貼時事財經資訊

全港中小企可於5月31日或之前， 登記以上「撐中小企 疫境智勝」支援計劃或瀏覽其他支援及優惠。

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除推出「撐中小企 疫境智勝」企劃外，香港電訊深明中小企投放於資訊科技資源有限， 故特別針對他們的需要，亦有提供免費顧問服務，範疇包括行業方案、網絡安全、通訊及雲端技術，以及24/7全天技術支援，同時亦會定時舉行工作坊，專人指導讓中小企掌握方案操作。

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記者：張以正