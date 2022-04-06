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【帳號盜竊】Ariana Grande、Justin Bieber等巨星YouTube帳號被盜　遭上傳怪異短片

科技 17:02 2022/04/06

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近年不少歌手如Ariana Grande、Justin Bieber、Harry Style等人，都會把音樂作品以及短片放到YouTube上與歌迷分享。惟近日這些巨星的YouTube頻道，卻出現怪異短片，令民眾相當疑惑。協助不少歌手管理YouTube頻道的Vevo就承認，出現安全漏洞，不少藝人的Vevo頻道受到了影響，現時已針對該企的安全系統進行審查。

【YouTube】YouTube測試新功能：允許觀眾睇片期間　拋出Emoji表達反應

【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？

在美國當地時間周二（5日）早上，有歌手的YouTube頻道出現奇怪的音樂短片。受影響的藝人包括：Justin Bieber、Lil Nas X、Eminem、Drake、Taylor Swift、Ariana Grande、Harry Styles、The Weeknd、Michael Jackson、Kanye West等，而這些頻道的訂閱數量加起來逾數億。

據The Verge報道指，是次出現在這群明星YouTube頻道的音樂短片，是由西班牙騙子Paco Sanz和說唱歌手Lil Tjay上傳。其中Paco Sanz曾因謊稱癌症晚期，而被判欺詐罪，被判處兩年監禁。

    點擊圖片放大
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Vevo其後承認，日前一個短片在未經授權的情況下，直接上傳到少數Vevo藝人的YouTube頻道上。而目前Vevo也正對系統進行審查，也從各受害頻道中，下架了相關的影片。至於YouTube則未有就事件作出回應。

【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？

責任編輯：曾曉汶

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