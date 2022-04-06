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【大行看法】DWS：國產mRNA疫苗料數月有好消息、將成「轉捩點」　中國市場非常有吸引力

股市 16:46 2022/04/06

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【大行看法】DWS：國產mRNA疫苗料數月有好消息、將成「轉捩點」　中國市場非常有吸引力

港股次季表現不濟，DWS亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor表示，俄羅斯和烏克蘭局勢導致全球能源供應不足，加上價格壓力、聯儲局加息，以及亞洲重新開放等，這些因素將在未來幾個月繼續影響全球經濟，基於中國未來將重新開放，未來幾個月中國mRNA疫苗也將出現好消息，並可能成爲「轉捩點」，看好中國市場具投資潛力。

美國聯儲局明年第一季前將再加息5次

Taylor認爲，隨著地緣政治風險增加，通脹率可能上升，假設目前對俄羅斯石油和天然氣的制裁持續，歐洲2022年的通脹率預測將從4.3%修訂爲8.0%，美國通脹率預測則爲4.7%，美國聯儲局在2023年第一季前將再加息5次。

Taylor強調，中國股票市場在3月極為波動，預計中國企業的盈利將有所改善，如果中國目前疫情和俄烏衝突能得以緩解，可紓緩部份通脹壓力，而中國經濟復甦和貿易開放、美國預託證券的折讓價及中國的風險溢價，為持續帶動中國股票市場增長的三個因素，「相對而言，中國市場將顯得非常有吸引力」，但投資者需要慎重選擇，並留意地緣政治局勢的變化

DWS：香港股票估值低

港股方面，Taylor認爲，目前許多香港股票估值低，加上預計香港將會重新開放，因此香港市場有不少投資機遇。

他表示，整體上亞洲企業的盈利情况較好，這也是市場表現超越其他地區的原因，新加坡在重新開放方面做得不錯，對其持「增持」評級，尤其看好其金融業。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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