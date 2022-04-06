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【職場調查】調查指港上班族工作快樂指數僅4.5分 愈年輕 下班仍要工作越不快樂 逾千名受訪者因壓力現暴力傾向

理財智慧 18:02 2022/04/06

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第5波疫情確診個案仍高企，多個行業受影響，不少打工仔也面對放無薪假、減薪，甚至裁員的困境。為了解上班一族於疫情期間的感受，CTgoodjobs早前進行《2022年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，調查發現香港上班族的平均工作快樂指數僅4.5分（以10分為滿分）、平均工作壓力指數高達6.9分，情況不容忽視。

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以上調查於2022年2月以網上問卷形式，分別收集了共1,957份來自24個行業的打工仔的問卷（包括60%普通員工及19.7%中層管理層）。受訪者每月平均收入方面， 「自僱人士」及「普通員工」每月平均收入為10,001元至20,000元。至於「中層管理」、 「專業職系」及「管理層」的每月平均收入約30,001元至40,000元。

調查發現，有64%的受訪者的每周平均工作時數為40至49小時，以五天工作制為例，即是他們每天工作的時數約8至9.8小時。同時，有7.8%的受訪者每周平均工作時數多於60小時，可見不少港人處於長工時的職場環境中。

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調查結果又顯示，各階層受訪者的工作快樂指數普遍只得4分至5分之間，其中年齡界乎「31至40歲」(4.32分)、具備「大專及文憑」(4.23分)、 職位為「普通員工」(4.33分)、平均月薪相等或低於10,000元(3.92分)、 每周工作時間等於或多於60小時(4.33分)，其工作快樂指數較低。

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相反，擁有「博士」學歷(5.89分)、職位級別為「管理層」(5.11分)及每月薪酬達40,001至50,000(5.11分)的上班族、每周工作時間等於或少於39小時(5.22分)：或在「人力資源管理/諮詢」(5.21分)、「媒體/出版」(5.18)及「娛樂/休閒」(5.14)行業工作，其工作快樂指數相對較高。

事實上，能否保住工作崗位，以及工作未來前景，對員工的心情造成很大的影響。根據調查結果，年齡高於50歲（56%）及自僱人士（61%）最擔心在疫下失去工作；相反年齡介乎18至30歲（64%）及專業職系(32%)的受訪者是眾多群組中，最不擔心會失業的一群。至於擁有大專及文憑或以下學歷的受訪者，擔心失業的人數較高；相反，具備大學學位以上學歷的受訪者，普遍較少擔心失業。

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報告顯示上班族在下班後，仍需回應工作訊息/電郵的，其工作快樂指數為4.31分；不需要回覆的則有4.67分。在職位階級中，只有「普通員工」在下班後不需回應工作訊息/電郵的百分比(51%)，比下班後需回應工作訊息/電郵(49%)的高。「中層管理層」、「專業職系」及「管理層」在下班後不需回應工作訊息/電郵的百分比則佔70至80%。
問卷調查亦發現上班族平均工作壓力指數高達6.9分，亦有超過1,000名受訪者，過往3個月曾出現「暴力傾向」(1,593人)、「自殺的念頭」(1,525人)及「手震」(1,496人)；而曾出現情緒問題的上班族，只約11%有詢問醫生意見，可見香港上班族的工作及生活壓力非常大。

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從調查結果能了解到，香港不少打工仔在職場上都過得不太快樂，以及承受沉重的壓力，若果情況持續，很可能會對員工的身心造成嚴重的影響。有研究顯示，員工的幸福程度對生產力有直接的因果關係，作為僱主應該重視這個問題，並構想解決方法，讓員工在職場上重拾快樂。

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記者：陳詠妍


 

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疫情 壓力 裁員 自僱 工作時數 人力資源

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