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【移民潮？】許正宇：港府無移民數據　即使有人才外流都只是短期

宏觀解讀 16:42 2022/04/06

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【移民潮？】許正宇：港府無移民數據　即使有人才外流都只是短期

多個本地、外資商會都指出，香港出現移民潮對營運帶來壓力。財經事務及庫務局局長許正宇回應議員書面問題重申，香港居民離境時毋須申報外遊目的，港府無港人移居外地的直接統計數字，承認防疫限制影響到企業和個人，「只要我們能保持自己的競爭優勢，即使人才有外流的情況，應該都只是短期現象」。

許正宇引述部分人員流入香港數據，但未同時提供離境數據。他指出，經一般就業政策及輸入內地人才計劃來港從事長期工作的人才，雖在2020年因疫情而下跌，去年的數字已回升近20%，未提及實制數字。

3月首周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高 近兩周淨移出人數超去年，可見【下一頁】

他續指，外地公司於本港的商業活動而言，根據公司註冊處的數字，註冊非香港公司的總數由2020年底的13,752家上升至去年底的14,348家，二月底增至14,418家。

另外，香港銀行存款保持穩定，存款總額及港元存款在去年分別溫和增長4.6%及1.4%，並於今年首兩個月分別上升1.4%及1.8%。

他又指，港府已提出將優秀人才入境計劃的年度配額倍增至4,000個，也新增可參與計劃的專業類別，並探討將現行非本地畢業生留港就業安排擴展至涵蓋本港大學於粵港澳大灣區內地城市分校的畢業生。

2021年香港居民淨移出2.73萬人 港府：以此證移民潮屬「以偏概全」，近10年數據可見【下一頁】

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？　教你MPF配置策略（立即收看）

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