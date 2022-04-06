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【虛擬保險】bowtie：人壽保客戶移居至英國、台灣、加拿大等指定地區　不會被收取額外保費

Hot Talk 16:48 2022/04/06

分享：

bowtie向本報表示，不會向指定地區的人壽及危疾保單收取額外保費。

虛擬保險bowtie的「bowtie人壽保」早前被發現投保人移民後會被終止保單，bowtie其後在facebook解釋，公司正在修訂條款，新舊客戶日後不論短期或長期移居海外，保單都可繼續生效，但保費有機會隨居住地調整。公司今向本報表示，不會向指定地區的人壽及危疾保單收取額外保費，並強調沒有想過利用居住地變更的條款降低售價，令產品看來更具吸引力。

bowtie壽險移民後會被終止保單？ZA壽險加保額要等結婚？投保前要睇清條款【下一頁】

「bowtie人壽保」早前被指其條款列明，投保人居住地變更到香港以外的城市或國家，並擬永久或至少連續183日居留該地，必須在不少於30日內通知公司。收到通知後，bowtie將立即終止保單，並將不計利息發還就不承保日子已繳交的保費。

bowtie其後在facebook發文澄清，幾個月前已開始著手修訂有關條款，明言新舊客戶不論日後短期或長期移居海外，保單都可繼續生效，惟保費或會於續保時按居住地而有所調整。至於現有客戶在新條款生效之前，倘居住地有變更是否就會失去保障，公司稱正彈性處理有關個案，確保受保人不會因移居而失去保障。

無想過以居住地變更條款減少理賠責任

bowtie今向本報重申，即使客戶的居住地不再是香港，都不會失去保單保障。根據現時的承保政策，公司不會向以下地區的人壽及危疾保單收取額外保費：英國、加拿大、中國內地、美國、澳州、新西蘭、台灣、馬來西亞、南韓及新加坡。換言之，投保人移民至上述國家或地區，不會被終止保單次餘，保費亦不會有調整。

最後，bowtie表示當5月推出更新產品法律條款段後，上述「離開香港183日後就會終止保單」條款就不再存在。bowtie又稱，作為保險公司的使命感和社會道德一直支撐著和貫穿了其團隊，在為產品定價及策劃的過程中，從沒有一刻想過利用此項居住地變更的條款來減少理賠責任，或以此降低售價令產品看來更具吸引力。希望今次正面回應可以釋除大家的疑慮，令客戶了解到公司的機制。

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