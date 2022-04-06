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【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動

股樓投資 16:40 2022/04/06

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只要單位有質素，加上業主肯減價，在目前市況下，單位很快就能易手。美聯物業熊建明說，馬灣珀麗灣21座高層B室，實用面積566平方呎，兩房間隔，去年以750萬元放售，業主見近月市場壞消息不斷，所以幾度減價，叫價下調至700萬元，最終再減21.2萬元，以678.8萬元賣出單位，實用呎價約11,993元。

    點擊圖片放大
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代理透露，買家為外區首置客，見珀麗灣為新地發展的大型屋苑，而且環境寧靜優美，自成一隅，加上上址位於高層，擁開揚深井機場海景，屬優質海景兩房單位，故睇樓後即日還價承接。從代理提供的相片可見，單位有開揚海景。

資料顯示，原業主於2016年以592萬元買入上址，持貨6年，現帳面賺約86.8萬元離場，物業期內升值14.7%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 珀麗灣 馬灣

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